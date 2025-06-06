دايهاتسو اليابانية تُطلق حملةً جديدةً لإعادة هيكلة الشركة

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طوكيو - (جيجي برس)-- أطلقت شركة دايهاتسو موتور، التابعة لمجموعة تويوتا، يوم الخميس، سيارة ”موف“ المُجددة بالكامل، لتُعلن بذلك أول طراز جديد لها منذ يوليو/ تموز 2022، في خطوة رمزية تؤذن ببدء حملة لإعادة الهيكلة بعد أزمة الثقة التي عصفت بالشركة في أعقاب فضيحة اختبارات السلامة.

جاء الكشف عن السيارة في حفل رسمي أُقيم في طوكيو، حيث عبّر الرئيس التنفيذي للشركة، ماساهيرو إينو، مجددًا عن اعتذاره العلني بشأن الفضيحة التي طالت الشركة في أبريل/ نيسان 2023، حين كُشف عن تلاعبات في نتائج اختبارات السلامة لمجموعة من الطرازات.

وقال إينو في كلمته: ”لقد أسسنا أساسًا لمعالجة المشاكل مع مجموعة تويوتا كفريق واحد“، مشيرًا إلى أن إطلاق الطراز الجديد يُمثل ”الخطوة الأولى في إعادة بناء الثقة وإعادة هيكلة الشركة من الداخل“.

ويمثل الجيل السابع من ”موف“ أول تغيير كامل في تصميم هذا الطراز منذ أكثر من 11 عامًا، وقد تم توجيهه بالأساس إلى كبار السن، مع التركيز على سهولة الاستخدام والسلامة. ولأول مرة، يأتي هذا الطراز مُجهزًا بأبواب جانبية منزلقة، وهي ميزة عملية تُسهّل عملية الدخول والخروج، خاصة لكبار السن ومستخدمي الكراسي المتحركة.

تُعد ”موف“ واحدة من أكثر سيارات دايهاتسو شهرة في فئة السيارات الصغيرة (K-cars) التي تحظى بشعبية واسعة في السوق اليابانية بفضل كفاءتها في استهلاك الوقود وسهولة القيادة داخل المدن. وتُعول الشركة على نجاح هذا الطراز لإعادة تأكيد حضورها في هذه الفئة بعد فترة من التراجع.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)