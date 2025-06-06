【فيديو】مظلات طوكيو... أناقة تحتمي من المطر وتُحافظ على التراث

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في زقاق هادئ من حي تشو العريق بطوكيو، ينبض متجر ”كوميا شوتين“ بروح الحِرفة اليابانية الأصيلة، حيث يبلغ إنتاج المظلات اليدوية ذروته مع حلول موسم الأمطار. هذا المتجر، الذي تأسس منذ أكثر من قرن، يُعد من القلائل الذين لا يزالون يُنتجون ما يُعرف بـ**”مظلة طوكيو“** – قطعة فنية تقليدية تُصنع يدويًا باستخدام نفس التقنيات التي كانت تُستخدم منذ عصرَي إيدو وميجي.

يقول هيرويوكي كوميا، رئيس الجيل الثالث للمتجر، بفخر:

”نريد أن ننقل هذه الثقافة التي استمرت منذ عصر إيدو وميجي إلى الجيل التالي دون أن ندعها تندثر.“

وتُصنع مظلة طوكيو من مواد طبيعية مثل الخيزران الياباني والورق الزيتي (ورق واشي)، ويتم تجميعها وتشكيلها يدويًا بدقة عالية. تحتاج كل مظلة إلى عدة أيام من العمل المتقن، حيث يتم قص الخامات، وتلوينها، وربط الأضلاع بدقة متناهية.

في ظل هيمنة المنتجات الصناعية، تواجه هذه الحرفة التقليدية تحديات جمّة، إلا أن إصرار الحرفيين أمثال كوميا يمنح الأمل في بقاء هذا التراث الفني حيًا. ولا تزال مظلاتهم تلقى إقبالًا من محبي التراث الياباني، وكذلك من المهتمين بالتصوير والفنون المسرحية مثل الكابوكي ونو.

وتُعد مظلة طوكيو، اليوم، أكثر من مجرد أداة للوقاية من المطر أو الشمس، بل رمزًا للهوية الثقافية والحِرفية اليابانية، وسفيرًا صامتًا لعصور مضت، لكنه لا يزال يُروى في كل خيط وشكل.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)