【فيديو】عودة الأسطورة بحلّة متطورة: نينتندو سويتش 2 يرى النور!

أخبار اليابان

أطلقت شركة نينتندو رسميًا جهاز ألعاب الفيديو المنزلي الجديد ”نينتندو سويتش 2“، ليكون الخليفة المرتقب لجهاز ”سويتش“ الأصلي، الذي طُرح لأول مرة عام 2017 وحقق نجاحًا عالميًا.

وقد حظي الجهاز الجديد بشعبية كبيرة منذ لحظة الإعلان عنه، حيث تدفقت طلبات الحجز المسبق عبر المتجر الإلكتروني الرسمي للشركة، مما يشير إلى توقعات قوية بنجاح الجيل الجديد.

وأظهرت القرعة الأولى التي أُجريت في شهر أبريل حجم الاهتمام الهائل، إذ تقدّم أكثر من 2.2 مليون شخص بطلباتهم في اليابان وحدها، وهو عدد فاق التوقعات بشكل كبير وأكد على استمرار الحضور القوي لعلامة نينتندو في سوق الألعاب الإلكترونية.

يُذكر أن ”سويتش 2“ يتميز بتحسينات تقنية بارزة، منها شاشة كريستال سائل بقياس 7.9 بوصة وميزات تفاعلية مثل الدردشة الصوتية عبر ميكروفون مدمج، إلى جانب دعم البرامج السابقة، مما يُسهم في جذب المستخدمين الحاليين للجهاز الأصلي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)