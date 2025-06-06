تدابير جديدة في اليابان: منع دخول الأجانب الذين لم يسددوا فواتيرهم الطبية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت الحكومة اليابانية يوم الجمعة عن إجراءات جديدة تستهدف الأجانب المتخلفين عن سداد النفقات الطبية أو أقساط التأمين الاجتماعي، في إطار مساعيها لضمان استدامة نظامي التأمين الصحي والمعاشات التقاعدية.

وبموجب السياسات الجديدة، سيُمنع دخول السياح الأجانب الذين لم يسددوا نفقاتهم الطبية خلال زيارات سابقة لليابان. كما لن يُسمح للمقيمين الأجانب متوسطي وطويلي الأجل الذين تخلفوا عن سداد أقساط التأمين الصحي الوطني أو اشتراكات نظام المعاشات بتجديد إقامتهم أو تعديل وضعهم القانوني.

وفيما يتعلق بالأجانب العاملين في اليابان ضمن إطار تأشيرة المهارات المحددة، ستتحقق الحكومة من حالة سدادهم لأقساط التأمين من خلال الشركات التي توظفهم. كما تدرس السلطات منع الشركات ذات المتأخرات الكبيرة من توظيف أجانب في المستقبل.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق الجهود الحكومية لتعزيز الانضباط المالي وضمان العدالة في استخدام الخدمات العامة، وسط قلق متزايد من الضغط الواقع على نظام الرعاية الصحية في ظل زيادة أعداد الزوار والعمال الأجانب.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)