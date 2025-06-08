أغلبية عضوات المجالس المحلية في اليابان يتعرضن للتحرش

أخبار اليابان

طوكيو - (وكالة جيجي برس)-- أفاد تقرير صادر عن مكتب مجلس الوزراء يوم الجمعة أن أكثر من 50% من عضوات المجالس المحلية في اليابان تعرضن للتحرش، أي أكثر من ضعف نسبة الأعضاء الذكور.

وأشار التقرير، الذي يتناول عوائق مشاركة المرأة في الحياة السياسية في البلاد، إلى أن 53.8% من عضوات المجالس المحلية أجابن في أحدث استطلاع أجرته الوكالة الحكومية بأنهن تعرضن للتحرش، أو تعرض أفراد من أسرهن، أو مؤيديهن، من قبل آخرين، بينما أجاب 23.6% من أعضاء المجلس بإجابة مماثلة.

وعلى وجه التحديد، أشار الأعضاء من الذكور والإناث إلى ”الإساءة اللفظية“ باعتبارها الشكل الرئيسي للتحرش. بينما اشتكت النساء أكثر من الرجال من ”السلوك المهين والتعليقات المبنية على تحيز جنسي لا إرادي“ و”الاحتكاك الجسدي والملاحقة“.

فيما يتعلق بالمتحرشين، أشارت 65.7% من العضوات بأصابع الاتهام إلى منافسيهن في الانتخابات وأنصارهن، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النواب، بينما ذكرت 64% منهن الناخبين.

في الوقت نفسه، لم يتعرض 41% من الأعضاء الذكور للتحرش أو يسمعوا عنه، متجاوزين بذلك نسبة العضوات الإناث، والتي بلغت 19.5%.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)