البروفيسور الياباني يوشيهيكو أوكابي ينال جائزة ”القلب الذهبي“ من الرئيس الأوكراني

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طوكيو - (جيجي برس)-- حصل يوشيهيكو أوكابي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة كوبي غاكوئين، على ”جائزة القلب الذهبي“ من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تقديرًا لجهوده البارزة في تقديم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا خلال فترة الغزو الروسي.

ووفقًا للمكتب الرئاسي الأوكراني، تسلّم أوكابي الجائزة ضمن حفل أقيم في العاصمة كييف، إلى جانب شخصيات دولية أخرى، تقديرًا لمساهماتهم في دعم أوكرانيا.

ويُعد أوكابي أحد أبرز الخبراء اليابانيين في الشؤون الأوكرانية، حيث ألّف العديد من الكتب حول البلاد، ويُقدّم محاضرات منتظمة لتعزيز الوعي الثقافي والسياسي بها.

وفي عام 2023، أُنشئت قنصلية فخرية لأوكرانيا داخل جامعة كوبي غاكوئين الواقعة غرب اليابان، لتعزيز التبادل الثقافي والأكاديمي، وتولّى أوكابي منصب القنصل الفخري لأوكرانيا في المدينة.

كما شملت قائمة الحاصلين على الجائزة هذا العام كلًا من فيرونيك بيرثول، نائبة عمدة مدينة ستراسبورغ الفرنسية، ومارك كولز، رئيس مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية التابع لمجلس أوروبا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)