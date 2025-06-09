اليابان تضع الخطوط الحمراء: مبادئ جديدة لفحص أسلحة الذكاء الاصطناعي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة الدفاع اليابانية عن وضع إرشادات جديدة لضمان مشاركة بشرية مناسبة في عمليات البحث والتطوير المرتبطة بمعدات الدفاع التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتهدف هذه الإرشادات إلى تنظيم تطوير المعدات العسكرية المتقدمة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار الداعمة للعمليات القتالية والسفن ذاتية التشغيل. ومع ذلك، لا تزال الموضوعية والموثوقية تشكّلان تحديًا أساسيًا، في ظل التدقيق الذي تخضع له هذه البرامج من قِبل مسؤولي الوزارة.

وتعتمد فعالية تطبيق هذه الإرشادات بدرجة كبيرة على مدى استعداد شركات القطاع الخاص، المشاركة في برامج البحث والتطوير، للإفصاح عن بيانات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالملكية الفكرية، وهو ما قد يثير إشكالات تتعلق بالشفافية والخصوصية التقنية.

يأتي هذا في وقت تتواصل فيه نقاشات داخل الأمم المتحدة حول كيفية تنظيم ما يُعرف بأنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل (LAWS)، وهي أسلحة يمكن أن تُحدّد أهدافها وتهاجمها باستخدام الذكاء الاصطناعي دون تدخل بشري.

وأكدت الحكومة اليابانية التزامها بعدم تطوير أسلحة فتاكة تعمل بشكل مستقل بالكامل، أو الانخراط في أبحاث تتعلق بأنظمة دفاعية تُحظر بموجب القوانين الدولية والمحلية، مجددة تمسّكها بمبادئ الأخلاقيات العسكرية والشفافية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)