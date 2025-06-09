قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية تُجري مناورة واسعة النطاق بالذخيرة الحية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- نفذت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يوم الأحد مناورتها السنوية الكبرى بالذخيرة الحية في محافظة شيزوؤكا بوسط اليابان، وذلك في إطار سيناريو يحاكي الدفاع عن جزيرة نائية واستعادتها من قوات معادية.

وخلال مناورة فوجي للقوة النارية، التي أُقيمت في منطقة هيغاشيفوجي للتدريب، عُرضت أمام الجمهور لأول مرة معدات هجومية مضادة قيد التطوير، بما في ذلك صاروخ أرض-بحر محسّن يبلغ مداه أكثر من 1000 كيلومتر، مما يعكس الاتجاه المتزايد نحو تعزيز القدرات الدفاعية بعيدة المدى.

ولأول مرة، تضمن العرض تدريبات على حرب الخنادق، في استجابة واضحة للدروس المستفادة من النزاع المسلح الجاري في أوكرانيا، حيث عاد هذا النوع من الحروب للظهور على أرض الواقع.

شهدت المناورة، التي أُجريت في منتصف النهار بحضور وزير الدفاع جين ناكاتاني، استخدام نحو 58.8 طنًا من الذخيرة، بتكلفة تقديرية بلغت حوالي 640 مليون ين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)