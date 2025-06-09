【فيديو】على أهبة الاستعداد… مناورات ضخمة بالذخيرة الحية للدفاع الياباني تحاكي سيناريو غزو

أخبار اليابان

أجرت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية، يوم الأحد، مناورتها السنوية الكبرى بالذخيرة الحية في منطقة هيغاشيفوجي التدريبية بمحافظة شيزوؤكا وسط اليابان، وذلك ضمن سيناريو يحاكي الدفاع عن جزيرة نائية واستعادتها من قوات معادية.

شهدت مناورة ”فوجي للقوة النارية“، لأول مرة، عرض معدات هجومية متقدمة قيد التطوير، بما في ذلك صاروخ أرض-بحر محسّن يصل مداه إلى أكثر من 1000 كيلومتر، مما يعكس توجه اليابان نحو تعزيز قدراتها الدفاعية بعيدة المدى. كما تضمنت المناورة، ولأول مرة، تدريبات على حرب الخنادق، مستوحاة من الدروس المستخلصة من النزاع في أوكرانيا، حيث عادت هذه الاستراتيجيات للظهور في ساحات القتال.

أقيمت المناورة بحضور وزير الدفاع جين ناكاتاني، واستخدمت فيها حوالي 58.8 طنًا من الذخيرة بتكلفة تقديرية وصلت إلى 640 مليون ين.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)