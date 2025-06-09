العدالة تنتظر: المطالبة بسجن جندي مشاة بحرية أمريكي 10 سنوات بأوكيناوا بتهمة الاعتداء الجنسي

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أوكيناوا - (جيجي برس)-- طالب الادعاء الياباني يوم الاثنين بالحكم بالسجن لمدة عشر سنوات بحق عريف مشاة البحرية الأمريكية، جمال كلايتون، البالغ من العمر 22 عامًا، بتهمة الجماع غير الرضائي الذي تسبب بإصابة امرأة في محافظة أوكيناوا، جنوب اليابان.

وخلال جلسة المحاكمة في محكمة ناها الجزئية، جدد فريق الدفاع تأكيده على براءة موكله، ومن المقرر صدور الحكم في القضية يوم 24 يونيو/ حزيران.

وكان كلايتون قد أنكر التهم الموجهة إليه خلال الجلسة الأولى لمحاكمته في 2 يونيو/ حزيران، مؤكدًا أنه لم يعتدِ على المرأة أو يتسبب لها بأي أذى، ولم يقم بأي فعل يثير الشبهات.

وفي مرافعاتهم الختامية، اعتبر ممثلو الادعاء أن شهادة الضحية ”جديرة بالثقة“ لتطابقها مع الأدلة الموضوعية، ووصفوا دافع المتهم بأنه ”أناني“ ولا يتعدى ”رغبة جنسية بحتة“.

في المقابل، طعن فريق الدفاع في مصداقية الشهادة، مشددًا على براءة موكلهم من التهم الموجهة إليه.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)