إصابة أربعة من أفراد قوة الدفاع الذاتي البرية في انفجار بأوكيناوا

أخبار اليابان

أوكيناوا - (جيجي برس)-- أُصيب أربعة أفراد من قوات الدفاع الذاتي اليابانية في انفجار وقع داخل منشأتهم الواقعة ضمن قاعدة كادينا الجوية التابعة للجيش الأمريكي في محافظة أوكيناوا، جنوب اليابان، وفقًا لما أفاد به مسؤولون يوم الإثنين.

وذكرت وزارة الدفاع اليابانية أنها تلقت تقارير تفيد بوقوع الانفجار في منطقة مخصصة لتخزين الذخائر غير المنفجرة مؤقتًا، ضمن منشأة تابعة لقوات الدفاع الذاتي داخل القاعدة.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الانفجار وقع على الأرجح داخل مستودع مخصص لتخزين القذائف غير المنفجرة. وأسفر الحادث عن إصابة أربعة أشخاص.

ولم ترد بعد تفاصيل إضافية حول ملابسات الحادث أو طبيعة المواد التي كانت مخزنة في المنشأة المنكوبة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)