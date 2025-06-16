صوت من الماضي... مقتنيات فتاة ضحية للقنبلة الذرية تُخلّد في متحف هيروشيما

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هيروشيما - (جيجي برس)-- في خطوة مؤثرة تحيي ذكرى ضحايا القصف الذري، تلقى متحف هيروشيما التذكاري للسلام مذكرات ومقتنيات شخصية تعود إلى يوكو موريواكي، وهي فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا قضت في الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما في 6 أغسطس/آب 1945.

الضحية، التي كانت طالبة في السنة الأولى من المدرسة الثانوية، توفيت في الليلة نفسها نتيجة تعرضها للإشعاع على مسافة لا تتجاوز 800 متر من مركز الانفجار. بدأت يوكو كتابة مذكراتها مع التحاقها بالمدرسة، وكان آخر ما خطّته قبل يوم من القصف:

”ستبدأ استعدادات الإخلاء غدًا. سأعمل بجد“. وقد تبرع بالمقتنيات ابن شقيقتها، يو هوسوكاوا (66 عامًا)، قائلاً: ”يجب أن تبقى هذه المقتنيات ذكرى للبشرية“. من جانبه، علّق مدير المتحف، يوشيفومي إيشيدا، على أهمية هذا التبرع قائلًا: ”إنها دليل على أن يوكو عاشت حياتها على أكمل وجه خلال الحرب. آمل أن يراها الكثير من الناس ويشعروا بوحشية القنابل الذرية؟

تُضيف هذه المقتنيات بُعدًا إنسانيًا عميقًا إلى سردية القصف النووي، وتُعد تذكارًا ملموسًا لما فقدته البشرية نتيجة الحرب، خاصة أن الضحية كانت تمثل جيلاً كاملاً من الأطفال اليابانيين الذين لم تتح لهم فرصة إكمال حياتهم.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)