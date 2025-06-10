انخفاض متوسط ​​سعر الأرز في اليابان للأسبوع الثاني على التوالي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة الزراعة اليابانية، يوم الاثنين، أن متوسط سعر الأرز المباع في نحو 1000 سوبر ماركت في مختلف أنحاء البلاد قد انخفض للأسبوع الثاني على التوالي، خلال الأسبوع المنتهي في الأول من يونيو.

وبلغ متوسط السعر 4223 ينًا مقابل كل 5 كيلوغرامات، مسجلًا تراجعًا قدره 37 ينًا مقارنة بالأسبوع السابق، في ظل اتساع وتيرة الانخفاض. ومع ذلك، لا يزال السعر أعلى بضعفين تقريبًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، بدأ الأرز المُصرّف من مخزون الحكومة، والمُباع بموجب عقود تقديرية، بالظهور على رفوف المتاجر بسعر يقارب 2000 ين. إلا أن بيانات الوزارة الصادرة يوم الاثنين لا تشمل هذا النوع من الأرز. وتبقى وتيرة الانخفاض المستقبلية عاملًا حاسمًا يجب مراقبته.

وكانت الحكومة قد طرحت نحو 310 آلاف طن من الأرز المُخزَّن من خلال مزادات عُقدت بين شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان. لكن حتى 11 مايو/ أيار، لم يصل إلى متاجر التجزئة سوى 27 ألف طن من تلك الكمية، بحسب الوزارة.

ولتسريع عملية التوريد، لجأت الحكومة في أواخر الشهر الماضي إلى اعتماد نظام العقود التقديرية، بهدف بيع 300 ألف طن من الأرز المخزَّن مباشرة إلى تجار التجزئة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)