في مواجهة الأسعار الملتهبة... اليابان تضخ كميات إضافية من الأرز في الأسواق

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلن وزير الزراعة الياباني، شينجيرو كويزومي، يوم الثلاثاء، أن الحكومة ستوزع 200 ألف طن إضافية من الأرز المخزَّن على تجار التجزئة من خلال عقود تقديرية دون مناقصات.

تشمل هذه الكمية 100 ألف طن من الأرز المحصود عام 2021، و100 ألف طن أخرى من محصول 2020، في خطوة غير مسبوقة لتوزيع أرز عام 2020. وستبدأ الحكومة بقبول طلبات أرز 2020 فور استنفاد الكمية المخصصة من أرز 2021.

وأفادت وزارة الزراعة أن سعر التجزئة المتوقع لأرز 2020 سيبلغ حوالي 1700 ين لكل 5 كيلوغرامات، بينما يبيع كبار تجار التجزئة الأرز المخزَّن حاليًا بحوالي 2000 ين لكل 5 كيلوغرامات منذ أواخر مايو/أيار الماضي.

وقال كويزومي في مؤتمر صحفي: ”مع نضوب مخزون الأرز لدى بعض تجار التجزئة، نهدف إلى طمأنة من يرغبون في زيادة مبيعاتهم بأن المخزون سيُوزَّع بثبات.“

وأظهرت بيانات حديثة من وزارة الزراعة انخفاض أسعار الأرز في المتاجر الكبرى للأسبوع الثاني على التوالي في أواخر مايو/أيار. وبلغ متوسط سعر كيس الأرز (5 كيلوغرامات) 4223 ينًا، أي حوالي 29 دولارًا، في الأسبوع المنتهي بتاريخ 1 يونيو/حزيران، وفقًا لمسح شمل نحو 1000 متجر كبير في أنحاء اليابان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)