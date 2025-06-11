عودة الغيوم: موسم الأمطار يحطّ رحاله في طوكيو ومناطق أخرى

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، الثلاثاء، أن موسم الأمطار لعام 2025 بدأ في منطقتي كانتو-كوشين شرق اليابان، التي تشمل طوكيو، وهوكوريكو الواقعة وسط البلاد.

في منطقة كانتو-كوشين، تأخر بدء موسم الأمطار ثلاثة أيام عن المتوسط السنوي، لكنه جاء مبكرًا بـ 11 يومًا مقارنة بالعام الماضي. أما في هوكوريكو، فقد بدأ الموسم مبكرًا بيوم واحد عن المعتاد، ومبكرًا بـ 12 يومًا عن العام السابق.

وأوضحت الوكالة أنها لم تعلن بعد بدء موسم الأمطار في المناطق الجنوبية والشمالية من توهوكو الواقعة شمال شرق اليابان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)