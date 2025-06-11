في سباق مع الزمن... اليابان تتحرك لإنقاذ الأرواح قبل الزلزال المدمر المتوقع

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تخطط الحكومة اليابانية لتحقيق هدف طموح يتمثل في تقليص عدد الوفيات المتوقعة جراء زلزال ضخم محتمل في حوض نانكاي قبالة ساحل المحيط الهادئ بنسبة 80% خلال العقد المقبل، مقارنة بتقديراتها الأخيرة التي بلغت 298 ألف حالة وفاة، وفقًا لما أُعلن الثلاثاء.

سيُدرج هذا الهدف ضمن خطة أساسية جديدة لتعزيز إجراءات الوقاية من الكوارث، يُتوقع أن يصادق عليها المجلس المركزي لإدارة الكوارث في أوائل يوليو/تموز.

كما تسعى الحكومة إلى خفض عدد المباني المتوقع تدميرها أو احتراقها بسبب الزلزال إلى النصف، حيث يُقدَّر العدد حاليًا بـ2.35 مليون مبنى.

تشمل الخطة الأساسية تدابير الاستجابة الطارئة للزلازل وأهداف تقليل آثار الكوارث على مدى السنوات العشر القادمة. وتعكف الحكومة حاليًا على تحديث الخطة الحالية بناءً على تقديرات الأضرار الصادرة في مارس/آذار، مع التركيز على تعزيز ملاجئ الإخلاء وتخزين الإمدادات الطارئة للحد من الوفيات الناجمة عن أسباب غير مباشرة مرتبطة بالزلزال.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)