بين الشك واليقين... الإعلام الياباني يحظى بثقة 7 من كل 10 مواطنين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- كشف استطلاع أجرته شركة ”سمارت نيوز“، المشغلة لتطبيقات توزيع الأخبار، يوم الثلاثاء، أن حوالي 70% من اليابانيين يثقون بوسائل الإعلام التقليدية، مثل التلفزيون والصحف والإذاعة، لنقل الأخبار بدقة.

أظهر الاستطلاع أن 68.7% من المشاركين يثقون بوسائل الإعلام بشكل كبير أو متوسط، وهي نسبة قريبة جدًا من 68.2% المسجلة في استطلاع عام 2023. في المقابل، أعرب 6.7% عن عدم ثقتهم الكاملة بوسائل الإعلام.

أُجري الاستطلاع البريدي من قبل مركز الأبحاث التابع للشركة بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2025، وشمل 4460 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18 و79 عامًا من مختلف أنحاء اليابان، قدم منهم 2117 شخصًا إجابات صحيحة.

كما أشار الاستطلاع إلى أن 46.5% من المشاركين يعتمدون على التلفزيون كمصدر رئيسي لمعلوماتهم عن الانتخابات والسياسة. فيما احتلت مواقع وتطبيقات الأخبار عبر الإنترنت المرتبة الثانية بنسبة 17.8%، متفوقة على الصحف والمجلات التقليدية التي اختارها 16%. أما مواقع التواصل الاجتماعي، فقد فضلها 10.9% من المشاركين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)