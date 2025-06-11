اليابان تُعيد إحياء تجربة السفر الليلي: قطار نوم جديد قادم في 2027

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة سكك حديد شرق اليابان (JR East)، يوم الثلاثاء، عن إطلاق قطار ليلي سريع جديد في ربيع 2027.

سيُخصص القطار السريع الحالي من طراز E657 للرحلات الليلية، ويوفر مقصورات خاصة تتسع من شخص واحد إلى أربعة أشخاص، مزودة بمقاعد فاخرة قابلة للتحويل إلى أسرّة مسطحة بالكامل.

سيُطلى القطار بتدرجات من اللون الأزرق، مستحضرًا أجواء ”القطار الأزرق“، الاسم الشائع لقطارات النوم التقليدية في اليابان.

لن يعمل القطار الجديد بشكل يومي، بل سيخدم الرحلات بين منطقة طوكيو الكبرى والجزء الشمالي من إقليم توهوكو الشمالي الشرقي وفقًا للمواسم.

وقال يويتشي كيسي، الرئيس التنفيذي لشركة سكك حديد شرق اليابان، في مؤتمر صحفي: ”نسعى لإحياء ذكريات قطارات النوم وتقديم تجربة سفر جديدة ومميزة“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)