صفر ضرائب على الطعام؟ وعد انتخابي جديد من الحزب الدستوري في اليابان

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طوكيو، 10 يونيو (جيجي برس) - أعلن الحزب الدستوري الديمقراطي، حزب المعارضة الرئيسي في اليابان، يوم الثلاثاء، وعوده السياسية لانتخابات مجلس الشيوخ الصيفية، متعهدًا بإلغاء ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية بالكامل اعتبارًا من أبريل/نيسان 2026.

شملت الوعود السياسية لانتخابات البرلمان الياباني برنامجًا مؤقتًا لدعم الغذاء بقيمة 20 ألف ين للفرد، كإجراء انتقالي حتى يتم تطبيق إلغاء ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية.

وقال يوشيهيكو نودا، رئيس الحزب، في مؤتمر صحفي: ”لم تتخذ الحكومة أي خطوات جادة لمواجهة ارتفاع الأسعار“، مؤكدًا أن مكافحة التضخم ستكون القضية الرئيسية في انتخابات مجلس المستشارين.

واقترح الحزب إلغاء ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية لمدة تصل إلى عامين كإجراء مؤقت، تمهيدًا لتطبيق برنامج ائتمان ضريبي قابل للاسترداد. ويخطط الحزب لتمويل هذه الإجراءات باستخدام أموال الدولة والفوائض المالية في حساب صندوق النقد الأجنبي الحكومي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)