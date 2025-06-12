من قلب اليابان... فوغاكو يتربع على عرش الحواسيب الخارقة

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طوكيو - (جيجي برس)-- حافظ الحاسوب العملاق الياباني ”فوغاكو“ على صدارته في تصنيف ”غراف 500“ العالمي لأجهزة الحوسبة الفائقة، وفقًا لما أعلنه معهد الأبحاث الوطني ”ريكن“ يوم الثلاثاء، في تأكيد على ريادة اليابان في مجال تحليل البيانات الضخمة. ويُعد ”غراف 500“ معيارًا متخصصًا في تقييم أداء الحواسيب العملاقة في المهام المتعلقة بتحليل البيانات المعقدة والمتشابكة، مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات الحيوية.

وقد تم تطوير ”فوجاكو“ بشكل مشترك من قبل ”ريكن“ وشركة ”فوجيتسو“ المحدودة، ويقع مقره في مدينة كوبي غربي اليابان. ومنذ ظهوره الأول في التصنيف في يونيو/ حزيران 2020، حافظ ”فوجاكو“ على المركز الأول في ”غراف 500“ بلا انقطاع، ما يعكس قدرته الاستثنائية على معالجة البيانات الضخمة بكفاءة عالية.

ورغم احتفاظه بالصدارة في هذا المجال، شهد ”فوغاكو“ تراجعًا في تصنيفات أخرى. فقد انخفض إلى المركز الثاني في تصنيف ”التدرجات المترافقة عالية الأداء“، وهو مؤشر يُستخدم لتقييم الحوسبة الموجهة للتطبيقات الصناعية مثل المحاكاة الفيزيائية. كما تراجع إلى المركز السابع من السادس في قائمة ”توب 500“، التي تقيس الأداء العام للحواسيب العملاقة، علمًا أنه سبق وأن احتل المركز الأول أربع مرات متتالية حتى نوفمبر 2021. كذلك، انخفض ترتيبه إلى المركز السادس من الرابع في تصنيف ”HPL-MxP“، الذي يركز على أداء الحوسبة في مجالات التعلم العميق والذكاء الاصطناعي.

وتُحدث هذه التصنيفات مرتين سنويًا، ما يجعلها مقياسًا ديناميكيًا لتطور أداء الحواسيب العملاقة على مستوى العالم. ورغم التراجع النسبي في بعض المعايير، لا يزال ”فوغاكو“ رمزًا عالميًا للابتكار الياباني في تقنيات الحوسبة الفائقة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)