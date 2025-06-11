【فيديو】رحلات ليلية فاخرة تنتظر اليابان... قطار نوم جديد ينطلق في 2027

أخبار اليابان

كشفت شركة سكك حديد شرق اليابان (JR East)، الثلاثاء، عن خطتها لإطلاق قطار ليلي سريع جديد بحلول ربيع 2027.

سيُعاد تهيئة القطار السريع من طراز E657 للرحلات الليلية، مزودًا بمقصورات خاصة تتسع من شخص إلى أربعة أشخاص، وتحتوي على مقاعد فاخرة تتحول إلى أسرّة مسطحة بالكامل.

سيتميز القطار بطلاء أزرق متدرج، مستلهمًا ”القطار الأزرق“، الاسم التقليدي لقطارات النوم في اليابان.

لن يعمل القطار بشكل يومي، بل سيربط منطقة طوكيو الكبرى بشمال إقليم توهوكو الشمالي الشرقي في مواسم محددة.

وقال يويتشي كيسي، الرئيس التنفيذي لـ JR East، في مؤتمر صحفي: ”نهدف إلى إعادة إحياء سحر قطارات النوم وتقديم تجربة سفر استثنائية“.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)