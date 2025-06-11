اليابان تعتمد قانونًا جديدًا لتحسين رواتب الكوادر التعليمية

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طوكيو - (جيجي برس)-- صادق البرلمان الياباني، الأربعاء، على قانون يهدف إلى زيادة بدلات التكيف لمعلمي المدارس الحكومية تدريجيًا من 4% إلى 10% من الرواتب الأساسية بحلول عام 2031.

أُقرّ مشروع قانون التدابير الخاصة المُعدّل المتعلق برواتب المعلمين بأغلبية الأصوات في جلسة عامة لمجلس الشيوخ، بعد موافقة مجلس النواب عليه الشهر الماضي.

وفقًا للقانون، سترتفع بدلات التكيف، التي تُمنح كبديل عن أجر العمل الإضافي، بنسبة 1% سنويًا ابتداءً من العام المقبل حتى تصل إلى 10% في 2031.

كما يُلزم القانون مجالس التعليم في المحافظات والبلديات بوضع خطط ونشرها لإدارة أعباء عمل المعلمين، بهدف معالجة مشكلة ساعات العمل الطويلة المتزايدة.

خلال مناقشات مجلس النواب، تم تعديل مشروع القانون الأصلي الذي قدمته الحكومة، بناءً على اتفاق بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة، بما في ذلك الحزب الليبرالي الديمقراطي، كوميتو، الحزب الديمقراطي الدستوري، حزب نيبون إيشين نو كاي (حزب الابتكار الياباني)، والحزب الديمقراطي من أجل الشعب.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)