نينتندو تُحطم الأرقام القياسية: 3.5 مليون وحدة من سويتش 2 في 4 أيام فقط!

أخبار اليابان

كيوتو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة نينتندو اليابانية يوم الأربعاء أنها باعت أكثر من 3.5 مليون وحدة من جهاز ألعاب الفيديو ”سويتش 2“ على مستوى العالم، خلال الأيام الأربعة التي أعقبت إطلاقه يوم الخميس الماضي، لتسجل بذلك أعلى مبيعات عالمية لأي جهاز ألعاب من إنتاج نينتندو خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة منذ بدء طرحه.

ويتميز ”سويتش 2“ بتحسينات كبيرة مقارنةً بسابقه، بما في ذلك معالج أسرع، وشاشة OLED عالية الدقة، ووحدة تحكم بتقنية محسّنة للاستجابة اللمسية، مما جعله محط أنظار عشاق الألعاب حول العالم. كما أنه يدعم توافقًا جزئيًا مع مكتبة ألعاب ”سويتش“ السابقة، ما أضفى عليه مزيدًا من الجاذبية.

وفي اليابان وحدها، شارك نحو 2.2 مليون شخص في أول طلب مسبق بالقرعة للجهاز، والذي أُجري عبر الموقع الرسمي لشركة نينتندو في أبريل/ نيسان الماضي، في مشهد يعكس الحماس الاستثنائي الذي أحاط بالإصدار الجديد، حيث أدى الطلب الكبير إلى نفاد الكميات المطروحة في دقائق معدودة على العديد من المنصات الإلكترونية.

وتسعى نينتندو إلى بيع 15 مليون وحدة من الجهاز عالميًا خلال عامه الأول في الأسواق، وتوسيع حصتها التنافسية في سوق أجهزة الألعاب المنزلية والمحمولة في مواجهة منصات مثل بلايستيشن 5 وإكس بوكس. ويُباع ”سويتش 2“ في اليابان بسعر تجزئة مقترح يبلغ 49,980 ينًا، وسط توقعات بأن تشهد المبيعات دفعة إضافية مع اقتراب موسم العطلات والإصدارات الجديدة من الألعاب الحصرية المرتقبة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)