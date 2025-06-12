رئيس وزراء اليابان متردد في خفض ضريبة الاستهلاك

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أبدى رئيس الوزراء الياباني إيشيبا شيغيرو ترددًا في خفض ضريبة الاستهلاك، خلال نقاش برلماني مع قادة أحزاب المعارضة يوم الأربعاء.

وقال إيشيبا: ”لا أوافق“ على مطالب المعارضة بخفض ضريبة الاستهلاك.

وطلب يوشيهيكو نودا، زعيم الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني، من إيشيبا دعم اقتراح حزبه بخفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية مؤقتًا إلى الصفر.

لكن إيشيبا أشار إلى أن عائدات ضريبة الاستهلاك تُعدّ مصدرًا ماليًا للضمان الاجتماعي. ”لا أعتقد أنه ينبغي الاستخفاف بضريبة الاستهلاك المهمة“.

كما اتخذ موقفًا حذرًا بشأن خفض ضريبة البنزين، قائلًا إن من يقترحونها ”بحاجة إلى تقديم موارد مالية بديلة“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)