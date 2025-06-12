اليابان تنضم إلى حملة دولية ضد الخوادم المرتبطة بالبرمجيات الخبيثة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية والإنتربول، يوم الأربعاء، عن إزالة أكثر من 20 ألف عنوان IP ونطاق خبيث مرتبط ببرمجيات لسرقة المعلومات، ضمن عملية دولية مشتركة شاركت فيها اليابان و25 دولة أخرى.

في اليابان، نجحت وكالة الشرطة الوطنية، بالتعاون مع جهات أخرى، في تأمين 129 خادمًا محليًا، كجزء من العملية التي قادها الإنتربول. ركزت العملية على تعطيل الخوادم المستخدمة لنقل اتصالات غير مصرح بها عبر البرمجيات الخبيثة، بهدف منع تسرب المعلومات إلى مصادر الهجوم.

وقال مسؤول في وكالة الشرطة الوطنية: ”تمكنا من الحد بشكل كبير من الأضرار المحتملة“.

شارك الإنتربول مع سلطات إنفاذ القانون في 26 دولة بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، بين يناير وأبريل، لإزالة أكثر من 20 ألف خادم تم استغلاله بشكل خبيث، استنادًا إلى معلومات عن اتصالات مشبوهة كشفتها شركات الأمن السيبراني.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)