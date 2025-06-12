مقاتلة صينية تقترب من طائرة دورية تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس)-- أفادت وزارة الدفاع اليابانية بأن مقاتلة صينية اقتربت بشكل غير معتاد من طائرة دورية تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية أثناء قيامها بمهمة مراقبة فوق المحيط الهادئ.

وأوضحت الوزارة، يوم الأربعاء، أن الطائرة اليابانية من طراز بي-3 سي كانت تراقب حاملات طائرات صينية في المحيط الهادئ، عندما أقلعت مقاتلة جيه-15 من حاملة الطائرات الصينية ”شاندونغ“، وتبعتها عن كثب، بل وعبرت أمامها في تحليق خطير.

يُعد هذا الحادث الثالث الذي تُعلن فيه الوزارة عن اقتراب طائرة صينية من طائرة يابانية، والأول منذ عام 2014. ولم تُسجل أي أضرار لطائرة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية أو طاقمها.

أعربت طوكيو عن قلقها البالغ إزاء مخاطر وقوع تصادم عرضي، ونقلت مخاوفها إلى بكين عبر القنوات الدبلوماسية والدفاعية، داعية إلى منع تكرار مثل هذه الحوادث.

وأشارت الوزارة إلى أن المقاتلة الصينية جيه-15 ظلت تتبع طائرة بي-3 سي لمدة 40 دقيقة تقريبًا حتى الساعة 11 صباحًا يوم السبت، و80 دقيقة تقريبًا حتى الساعة 3 عصرًا يوم الأحد، فوق المياه الدولية في المحيط الهادئ.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)