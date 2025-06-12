اليابان تتراجع إلى المركز 118 في المساواة بين الجنسين

أخبار اليابان

لندن - (جيجي برس)-- أظهر تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الأربعاء أن اليابان احتلت المرتبة 118 من بين 148 دولة في تصنيفات المساواة بين الجنسين لعام 2025، ما يؤكد استمرار التحديات التي تواجهها البلاد في سد الفجوة بين الجنسين، لا سيما على المستوى السياسي.

وبهذا الترتيب، عادت اليابان إلى المركز الأخير ضمن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، وهو ما يُعزى إلى تباطؤ التقدم في مجال التمكين السياسي للمرأة، رغم بعض التحسن في المؤشرات الأخرى. يقيس التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المساواة بين الجنسين استنادًا إلى أربعة محاور رئيسية: التحصيل التعليمي، والصحة والبقاء على قيد الحياة، والمشاركة الاقتصادية والفرص، إضافة إلى التمكين السياسي.

وسجلت اليابان نسبة إجمالية للتكافؤ بين الجنسين بلغت 66.6%، مقارنة بـ 66.3% في عام 2024، ما يشير إلى تقدم طفيف لكنه غير كافٍ لتعويض التراجع في بعض المجالات الأساسية. وبرز التراجع بشكل خاص في محور التمكين السياسي، حيث انخفض ترتيب اليابان من المرتبة 113 إلى المرتبة 125، نتيجة لانخفاض نسبة النساء في المناصب الوزارية إلى 10% فقط، بعد أن كانت 25% في العام السابق.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)