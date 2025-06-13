ترامب: الولايات المتحدة ستمتلك 51% من أسهم شركة يو إس ستيل

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واشنطن - (جيجي برس)-- صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس بأن الولايات المتحدة ستمتلك 51% من أسهم شركة ”يو إس ستيل“ كجزء من صفقة شركة ”نيبون ستيل“ المُخطط لها للاستحواذ على شركة صناعة الصلب الأمريكية.

وفي حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب إن واشنطن ستمتلك أسهمًا ذهبية، وهي أسهم تتمتع بحق النقض (الفيتو) على تعيينات مجالس الإدارة أو عمليات الاندماج، مما يمنح الرئيس السيطرة. ولم يُقدّم مزيدًا من التفاصيل.

قد يؤثر هذا التصريح بشكل كبير على جهود الاستحواذ التي تبذلها شركة ”نيبون ستيل“، حيث تسعى الشركة اليابانية إلى الاستحواذ الكامل.

وصرح ترامب الشهر الماضي بأنه يدعم ”شراكة مُخطط لها“ بين ”يو إس ستيل“ و”نيبون ستيل“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)