خلف الشاشات... تصاعد المخاوف في اليابان من تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- كشف تقرير حكومي سنوي صدر الجمعة أن عدد استشارات المستهلكين في اليابان بشأن مشكلات وسائل التواصل الاجتماعي بلغ رقمًا قياسيًا وصل إلى 86,396 حالة في 2024، بينما استقر إجمالي عدد الاستشارات عند حوالي 900,000 حالة.

ووفقًا للتقرير، الذي اعتمده مجلس الوزراء الجمعة، ارتفع عدد الاستشارات المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي التي قدمها المركز الوطني لشؤون المستهلك بمقدار 3.4 أضعاف مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، وبنسبة 6.6% عن العام السابق. وكان الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و59 عامًا الأكثر طلبًا للاستشارات بـ19,077 حالة، يليهم من هم في الستينيات بـ16,244 حالة.

أشار التقرير أيضًا إلى أن المستهلكين دون سن الخمسين كانوا الأكثر عرضة لمشكلات العمل الإضافي. وفي إحدى الحالات، دفع شخص غرامة قدرها 630 ألف ين بعد الانخراط في عمل إضافي عُرض عبر منصة تواصل اجتماعي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)