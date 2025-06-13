الحكومة اليابانية تتعهد بحماية مواطنيها بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، الجمعة، أن الحكومة ستتخذ ”كافة التدابير الممكنة“ لحماية المواطنين اليابانيين المغتربين عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران. وأكد خلال مؤتمر صحفي أن ”طوكيو ستواصل جهودها الدبلوماسية الشاملة لمنع تصعيد التوتر في الشرق الأوسط“.

في السياق ذاته، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الجمعة، أن إسرائيل نفذت هجومًا استباقيًا استهدف منشآت إيرانية مرتبطة بالبرنامج النووي ومواقع عسكرية. ويُعد هذا الهجوم الأول من نوعه على إيران منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في يناير/ كانون الثاني 2025، بعد هجوم إسرائيلي سابق في أكتوبر/ تشرين الأول 2024.

من جانبها، تركز الولايات المتحدة على إجراء حوار مع إيران لمنعها من امتلاك أسلحة نووية، فيما دعت إسرائيل إلى ضبط النفس.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)