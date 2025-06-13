اليابان تدين الضربات الإسرائيلية على إيران

أخبار اليابان

طوكيو - (وكالة جيجي برس)-- أدانت الحكومة اليابانية يوم الجمعة الضربات الإسرائيلية على منشآت نووية وعسكرية في إيران.

تشعر طوكيو بالقلق من أن يُؤثر تفاقم عدم الاستقرار في الشرق الأوسط سلبًا على إمدادات النفط، حيث تعتمد اليابان على المنطقة في أكثر من 90% من وارداتها من النفط الخام.

من المتوقع أن تُشكل الخطوة الإسرائيلية موضوعًا رئيسيًا في قمة مجموعة الدول السبع الكبرى في كندا ابتداءً من يوم الأحد.

وقال وزير الخارجية تاكيشي إيوايا في مؤتمر صحفي: ”من المؤسف للغاية استخدام الوسائل العسكرية وسط الجهود الدبلوماسية المستمرة لإيجاد حل سلمي للقضية النووية الإيرانية“. وأضاف: ”نُدين بشدة هذا الإجراء الذي يهدف إلى تصعيد الوضع“.

وأضاف: ”السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط أمران في غاية الأهمية بالنسبة لليابان. نحث بشدة جميع الأطراف المعنية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتهدئة الوضع“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)