العد التنازلي لمحاكمة قاتل رئيس وزراء اليابن السابق شينزو آبي

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نارا - (جيجي برس)-- أعلنت محكمة محافظة نارا يوم الجمعة أن الجلسة الأولى من محاكمة تيتسويا ياماغامي، المتهم بإطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي في يوليو/ تموز 2022، ستُعقد في الساعة الثانية ظهرًا من يوم 28 أكتوبر/ تشرين الأول.

ويواجه ياماغامي، البالغ من العمر 44 عامًا، اتهامات بالقتل وانتهاك قانون مراقبة الأسلحة النارية والسيوف. ومن المتوقع، بحسب مصادر مطلعة، أن يُقرّ بنيته المسبقة في قتل آبي، وهي نقطة من المرجح أن تكون محورًا رئيسيًا في مجريات المحاكمة.

ووفقًا للائحة الاتهام ومصادر أخرى، أطلق ياماغامي النار على آبي مرتين من مسافة قريبة باستخدام مسدس محلي الصنع، خلال إلقاء آبي خطابًا انتخابيًا في شارع بمدينة نارا غرب اليابان يوم 8 يوليو/ تموز 2022، ما أدى إلى وفاته لاحقًا متأثرًا بجراحه.

وتشير التحقيقات إلى أن ياماغامي كان يحمل دافعًا شخصيًا متصلًا بمنظمة دينية يُعتقد أن آبي كانت تربطه بها صلات، والتي زعم المتهم أنها تسببت في معاناة عائلته المالية نتيجة لتبرعات كبيرة قدمتها والدته. كما يُزعم أن المتهم صنع ستة مسدسات أخرى محليًا دون تصريح.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)