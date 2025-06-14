هبوط الأسهم اليابانية بسبب بسبب التصعيد بين إيران وإسرائيل

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- شهد مؤشر نيكي 225 الياباني انخفاضًا مؤقتًا بأكثر من 600 نقطة يوم الجمعة، مدفوعًا بمخاوف من تصعيد التوترات في الشرق الأوسط عقب هجوم إسرائيلي على منشآت نووية إيرانية. وأغلق المؤشر عند 37,834.25 نقطة، منخفضًا 338.84 نقطة، أو 0.88%، مقارنة بإغلاق الخميس. كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 0.95%، أو 26.50 نقطة، ليصل إلى 2,756.47 نقطة.

أرجع مسؤول في شركة أوراق مالية كبرى هذا الانخفاض إلى ”تزايد عزوف المستثمرين عن المخاطرة بسبب تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط“، مشيرًا إلى تأثير ارتفاع قيمة الين مقابل الدولار على السوق.

تأثرت أسهم شركات السيارات وغيرها من القطاعات الموجهة للتصدير بعمليات بيع مكثفة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي ألمحت إلى احتمال زيادة الرسوم الجمركية على السيارات.

في سوق طوكيو، ارتفع الين، الملاذ الآمن، مؤقتًا إلى أكثر من 143 ينًا مقابل الدولار. وأوضح مسؤول مصرفي ياباني أن الدولار استعاد لاحقًا قوته بدعم ”الطلب الطارئ“ عليه.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)