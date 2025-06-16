أخيرًا... «نيبون ستيل» اليابانية تستحوذ على «يو إس ستيل» الأمريكية

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واشنطن - (جيجي برس)-- أعلنت شركة نيبون ستيل اليابانية أنها ستُكمل عملية الاستحواذ على جميع الأسهم العادية لشركة يو إس ستيل الأمريكية، وذلك بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يُلغي قرار سلفه جو بايدن الذي كان قد عرقل الصفقة.

وكانت نيبون ستيل ويو إس ستيل قد توصلتا في وقت سابق إلى اتفاق بقيمة 14 مليار دولار، أُعلن عنه قبل عام ونصف، إلا أن الصفقة واجهت عقبات سياسية وتنظيمية في الولايات المتحدة، في ظل تحفظات حول الأمن القومي والسيطرة الأجنبية على صناعة الصلب الأمريكية.

وبعد أن وصف ترامب الصفقة بأنها ”شراكة تاريخية“، أعلنت الشركتان عن إصدار ما يُعرف بـ ”السهم الذهبي“ لصالح الحكومة الأمريكية، بموجب اتفاقية تتعلق بالأمن القومي. يمنح هذا السهم للحكومة الأمريكية حق النقض (الفيتو) على قرارات رئيسية، مثل تعيين أعضاء مجلس الإدارة أو الموافقة على عمليات الدمج المستقبلية، ما يُبقي نوعًا من السيطرة الأمريكية على يو إس ستيل حتى بعد إتمام الاستحواذ.

وأكد ترامب أن مقر يو إس ستيل في بيتسبرغ سيبقى كما هو، وأن الشركة ستظل ”تحت السيطرة الأمريكية“، على الرغم من انتقال ملكيتها إلى نيبون ستيل.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)