وكالة إدارة الكوارث اليابانية تفتح الباب... والمدن تُعلن جاهزيتها!

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهرت دراسة استقصائية حديثة أجرتها وكالة جيجي برس أن عددًا كبيرًا من المناطق في اليابان، بما في ذلك المحافظات والمدن، تتطلع إلى استضافة فروع إقليمية للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، التي تعتزم الحكومة إنشاءها ضمن مبادرة يقودها رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا.

وشملت الدراسة، التي أُجريت هذا الشهر، جميع المحافظات الـ47، إلى جانب عدد من الحكومات البلدية والهيئات الإقليمية الأخرى. وبلغ عدد الجهات التي أعربت عن رغبتها في استضافة هذه الفروع 28 جهة.

حتى يوم الجمعة، كانت 13 محافظة و10 مدن واتحاد حكومات منطقة كانساي قد تقدمت بطلبات رسمية إلى الحكومة المركزية. ومن المتوقع أن تقدم مدينة ناغويا، عاصمة محافظة آيتشي في وسط اليابان، طلبها خلال الشهر المقبل.

وقد أعرب كل من محافظ غونما في شرق اليابان ومحافظ ميئ في وسط البلاد، بالإضافة إلى عمدة مدينة فوكوشيما في الشمال الشرقي، عن اهتمامهم باستضافة فروع للوكالة.

ومن بين المدن المرشحة، سلّطت سينداي، عاصمة محافظة ميياغي، وإيواكي، وهي مدينة في محافظة فوكوشيما المجاورة، الضوء في طلباتهما على خبرتهما في التعامل مع آثار الزلزال والتسونامي الهائلين اللذين ضربا منطقة توهوكو في مارس/ آذار 2011.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)