القيادة عكس الاتجاه تُربك اليابان: معركة مستمرة على الطرق السريعة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تُسلّط الحوادث المتكررة الناتجة عن القيادة في الاتجاه المعاكس على الطرق السريعة في اليابان الضوء على قصور الإجراءات الطارئة الحالية في منع هذا النوع من الحوادث، ما يعزّز الحاجة إلى حلول وقائية أكثر شمولًا، مثل إعادة تصميم التقاطعات.

وتُسجّل اليابان سنويًا نحو 200 حالة قيادة عكس السير على الطرق السريعة. وعلى الرغم من تنفيذ تدابير فورية، من بينها تركيب لافتات تحذيرية واضحة، إلا أن تلك الجهود لم تنجح في معالجة الجوانب الهيكلية التي تُسهّل وقوع مثل هذه المخالفات الخطيرة.

في حادث مأساوي وقع ليلة 26 أبريل/ نيسان، دخلت سيارة ركاب طريق توهوكو السريع من تقاطع كورويسو-إيتامورو في مدينة ناسوشيوبارا بمحافظة توتشيغي، وسارت عكس الاتجاه لنحو 3 كيلومترات، مما أسفر عن اصطدام وجهي مميت.

وأوضحت شرطة توتشيغي أن السيارة خرجت في البداية من الطريق السريع عبر مسار الخروج واجتازت بوابة الرسوم، لكنها عادت ودخلت البوابة نفسها مرة أخرى، وانعطفت يسارًا عند تقاطع من نوع Y مخصص للانعطاف يمينًا فقط، ثم اتجهت إلى المسار الداخلي وسارت عكس حركة المرور.

ورغم وجود علامات أرضية واضحة على المسار ولافتة تمنع الانعطاف يسارًا، لم تكن هذه التدابير كافية لمنع الحادث، مما يعكس محدودية الإجراءات الحالية ويدعو لإعادة تقييم تصميم التقاطعات على نحو يعزز السلامة المرورية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)