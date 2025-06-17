لوتنيك: ”الحصة الذهبية“ تمنح الحكومة الأمريكية الكلمة الفصل في مصير يو إس ستيل

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واشنطن - (جيجي برس)-- أعلن وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، يوم السبت، أن ”الحصة الذهبية“ التي ستمتلكها الحكومة الأمريكية في شركة ”يو إس ستيل“ ستمنحها صلاحيات واسعة تمنع نقل المقر الرئيسي للشركة من بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا أو تغيير اسمها دون موافقة رئاسية.

ويأتي ذلك في إطار صفقة الاستحواذ التي تعتزم تنفيذها شركة ”نيبون ستيل“ اليابانية، والتي تشمل شراء جميع الأسهم العادية في ”يو إس ستيل“، مع إصدار حصة ذهبية مخصصة للحكومة الأمريكية لضمان المصالح الوطنية.

وأوضح لوتنيك أن الحصة الذهبية ستمنع ”نيبون ستيل“ من تقليص أو إلغاء أو تأجيل استثمارها البالغ 14 مليار دولار، أو نقل الإنتاج أو الوظائف إلى خارج الولايات المتحدة، أو إغلاق منشآت الشركة أو تعليق نشاطها دون موافقة مسبقة من الرئيس الأمريكي.

وفي منشور على منصة إكس، شدد لوتنيك على أن الحصة الذهبية ”مزودة بشروط صارمة تصب في مصلحة الولايات المتحدة، وولاية بنسلفانيا، وعمال الصلب في يو إس ستيل، والمصنّعين الأمريكيين الذين سيستفيدون من توسّع كبير في إمدادات الصلب المحلي“.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقّع يوم الجمعة أمرًا تنفيذيًا يقضي بالموافقة على صفقة الاستحواذ، مشروطًا باتخاذ تدابير من شأنها تقليل المخاطر المحتملة على الأمن القومي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)