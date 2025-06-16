【فيديو】ماراثون البطيخ... سباق ياباني لا يشبه غيره!

أخبار اليابان

في 15 يونيو/ حزيران، أُقيم ”سباق توميساتو للبطيخ 2025“ في مدينة توميساتو بمحافظة تشيبا، وهي من أبرز المناطق المعروفة بإنتاج البطيخ في اليابان.

تميّز السباق بأجوائه المنعشة، حيث وُزّع البطيخ الطازج في ”مركز توزيع البطيخ“ وكذلك بعد خط النهاية، مما أتاح للمشاركين فرصة إرواء عطشهم وتذوّق محصول المنطقة الشهير بعد جهد السباق.

ويُعد هذا الحدث السنوي فرصة للترويج للمنتجات الزراعية المحلية، إلى جانب كونه نشاطًا رياضيًا ممتعًا يجمع بين الحيوية والذوق الياباني الموسمي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)