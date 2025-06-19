في سباق انتخابات طوكيو... وسائل التواصل تكشف صراع الأجيال

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طوكيو - (جيجي برس)-- مع بدء الحملات الانتخابية لانتخابات مجلس مدينة طوكيو، المقررة يوم الأحد، برزت فجوة بين الأجيال على منصات التواصل الاجتماعي، مسلّطةً الضوء على تحوّل في طرق التفاعل السياسي بين الفئات العمرية المختلفة.

وقال ماساكي إيتو، أستاذ في جامعة سيكي وخبير في العلاقة بين النقاشات الإلكترونية والسلوك الانتخابي، إنّ ”عالم وسائل التواصل الاجتماعي القائم على مقاطع الفيديو قد كشف عن فجوة كامنة بين الأجيال“. وأضاف أن هذا التحول لا يزال قيد الدراسة، مشيرًا إلى أن ”تأثير منشورات التواصل الاجتماعي على نتائج الانتخابات يبقى غير واضح حتى الآن، خاصةً في ظل صغر حجم الدوائر الانتخابية مقارنة بانتخابات حكام الولايات“.

ومن بين أبرز الأمثلة على هذه الظاهرة، برز شينجي إيشيمارو، العمدة السابق لمدينة أكيتاكاتا بمحافظة هيروشيما، الذي حصل على المركز الثاني في سباق محافظ طوكيو العام الماضي. فقد اكتسب شعبية متسارعة يُعتقد أنها تعود إلى مقاطع الفيديو التي نشرها مؤيدوه وفريق حملته على منصتي ”يوتيوب“ و”تيك توك“، والتي لاقت رواجًا واسعًا بين الشباب.

وأشار إيتو إلى أنه أجرى تحليلاً لمحتوى 128 مقطع فيديو نالت أكثر من 10 آلاف إعجاب، وذلك في الفترة التي أعقبت الانتخابات، في محاولة لفهم العوامل التي تسهم في التأثير السياسي عبر الوسائط الرقمية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)