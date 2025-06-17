اليابان ستلغي مؤشر إنتاج محصول الأرز

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة الزراعة اليابانية، يوم الاثنين، إلغاء مؤشر إنتاج محصول الأرز بدءًا من موسم الحصاد الحالي، استجابةً لشكاوى المزارعين الذين رأوا أن المؤشر لا يعكس واقع تجربتهم الزراعية.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب انتقادات وجّهها بعض المزارعين، مشيرين إلى أن الإحصاءات الحكومية المتعلقة بإنتاج الأرز لا تعكس بدقة الوضع الميداني، بل وقد تكون ساهمت في الارتفاع الأخير بأسعار الأرز.

وفي ظل هذا القرار، أكدت الحكومة عزمها مواصلة جمع بيانات المحاصيل، مع تحسين دقتها من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وبيانات الأقمار الصناعية.

وقال وزير الزراعة شينجيرو كويزومي في مؤتمر صحفي: ”قد يؤدي الاستمرار في إصدار هذا المؤشر إلى تعميق الفجوة بين البيانات الحكومية وتجربة المنتجين“، مضيفًا أن الوزارة ستراقب المحاصيل وهيكل التوزيع بأكمله عن كثب بهدف كبح ارتفاع الأسعار.

وأضاف كويزومي: ”سنعتمد على أحدث التقنيات لتعزيز الدقة، ونؤسس لسياسات زراعية جديدة ترتكز على الواقع وتدعم مستقبل الأرز في اليابان“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)