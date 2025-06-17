للأسبوع الثالث.. الأرز يواصل الانخفاض في اليابان وسط تدخل حكومي لافت

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تراجع متوسط سعر الأرز بالتجزئة في اليابان بمقدار 48 ينًا مقارنة بالأسبوع السابق، ليبلغ 4176 ينًا لكل 5 كيلوغرامات خلال الأسبوع المنتهي في 8 يونيو/ حزيران، مواصلًا بذلك انخفاضه للأسبوع الثالث على التوالي، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الصادرة يوم الاثنين.

ويُعزى هذا الانخفاض جزئيًا إلى التقدّم في توزيع الأرز المخزَّن من قبل الحكومة، والذي يُباع عبر المزادات. ورغم هذا التراجع، لا تزال أسعار الأرز عند مستويات تقارب ضعف ما كانت عليه قبل عام، في ظل استمرار بطء وتيرة التوزيع.

واستندت الوزارة في احتساب متوسط السعر إلى بيانات جمعها من نحو 1000 سوبر ماركت في مختلف أنحاء البلاد.

إلى جانب الأرز المُباع في المزادات، بدأ تجار التجزئة أيضًا باستلام كميات من الأرز تُطرح بموجب عقود حكومية تقديرية، بسعر يبلغ نحو 2000 ين. ويُعتقد أن هذه الكميات ساهمت في تعزيز الاتجاه النزولي للأسعار.

وكانت الحكومة قد شرعت في ضخ هذا المخزون إلى السوق أواخر شهر مايو/ أيار، ومن المتوقع أن يُسهم التوسع في توزيعه خلال الأسابيع المقبلة في استمرار تراجع أسعار الأرز.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)