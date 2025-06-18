اليابان تُلزم جميع الوسطاء بالإبلاغ عن مخزونات الأرز

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلن وزير الزراعة الياباني شينجيرو كويزومي، يوم الثلاثاء، أن الحكومة ستُلزم نحو 70 ألفًا من مشتري الأرز وتجار الجملة بالإبلاغ عن كميات مخزونهم، بهدف تكوين صورة دقيقة عن وضع توزيع الأرز في البلاد.

وتعتزم الحكومة إصدار نتائج المسح الموسّع بحلول أواخر يوليو، بناءً على بيانات تُجمع حتى نهاية يونيو، مع إجراء زيارات ميدانية للوسطاء الرئيسيين ضمن عملية المسح.

المسح الحالي يقتصر على الجهات التي تتعامل مع كميات كبيرة، كالمشترين الذين يتداولون 500 طن أو أكثر سنويًا، وتجار الجملة الذين يتجاوز حجم تعاملهم 4000 طن سنويًا، ما يوفّر تغطية بنحو 75% من المخزون الخاص. لكن تنوع أنشطة الجهات العاملة في سلسلة توزيع الأرز يجعل من الصعب الحصول على صورة شاملة للمخزون.

وسيشمل المسح الموسّع أيضًا المطاعم وتجار التجزئة، من بينهم مشغلو السوبر ماركت ومصنّعو الأغذية الذين ينتجون أرزًا مُغلّفًا مسبقًا. وقد تفرض السلطات عقوبات وعمليات تفتيش ميدانية على من يُقدّمون بيانات كاذبة.

وأكد كويزومي على ضرورة هذه الخطوة قائلًا: ”علينا اتخاذ تدابير غير مسبوقة، بالنظر إلى أن الارتفاع الحالي في الأسعار هو دون شك وضع غير طبيعي“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)