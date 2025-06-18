سعر الأرز الياباني يلامس أعلى مستوياته على الإطلاق

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طوكيو - (جيجي برس)-- أفاد تقرير صادر عن وزارة الزراعة اليابانية، يوم الثلاثاء، أن متوسط سعر الأرز المحصود في البلاد لتجار الجملة لعام 2024 بلغ مستوى قياسيًا جديدًا في مايو/ أيار، وسط تباطؤ حاد في حجم التداول.

وسجّل متوسط سعر البيع بين تجار الجملة والمشترين الذين يتعاملون مع المزارعين، مثل الاتحاد الوطني للجمعيات التعاونية الزراعية، 27,649 ينًا مقابل كل 60 كيلوغرامًا من الأرز البني، ما يمثل زيادة بنسبة 77% مقارنة بسعر أرز عام 2023 في الفترة ذاتها.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الارتفاع القياسي في مايو/ أيار لم يكن له تأثير ملموس على أسعار التجزئة، إذ لم تتجاوز حصة أرز عام 2024 نحو 3% من حجم التداول الكلي.

وشهدت تعاملات الأرز الجديدة تراجعًا حادًا في مايو، حيث هبط حجم التداول إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 52000 طن، مقابل 79000 طن في نفس الشهر من العام الماضي.

وفي ظل اشتداد المنافسة على شراء الأرز مباشرة من المزارعين، بلغت ذروة تجارة أرز 2024 مستوى غير مسبوق خلال الفترة الممتدة من سبتمبر/ أيلول إلى ديسمبر/ كانون الأول، فيما سجلت أدنى مستوياتها على الإطلاق خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مايو/ أيار.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)