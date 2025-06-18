سلامتك أولًا: الهاتف أثناء ركوب الدراجة ممنوع في اليابان

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طوكيو - (جيجي برس)-- صادق البرلمان الياباني، يوم الثلاثاء، على مشروع قانون يقضي بتطبيق نظام ”الغرامة الزرقاء“ اعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان 2026، لتغريم راكبي الدراجات الهوائية ممن تبلغ أعمارهم 16 عامًا فأكثر عند ارتكابهم مخالفات مرورية بسيطة.

بموجب النظام الجديد، تُفرض غرامات تتراوح بين 3000 و12000 ين على 113 نوعًا من المخالفات، من بينها 12000 ين لاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، و6000 ين لتجاهل إشارات المرور، و3000 ين لركوب الدراجة من قبل شخصين في آنٍ واحد.

وقد أثار النظام المقترح تفاعلًا واسعًا، حيث تلقت الجهات المختصة 5926 تعليقًا عامًا، عبّر العديد منها عن رفضه لفكرة معاقبة راكبي الدراجات على الأرصفة.

ووفقًا لوكالة الشرطة الوطنية، لن تُفرض الغرامات على استخدام الأرصفة بشكل عام، بل ستُطبّق فقط في حالات القيادة بسرعات عالية تُعدّ خطرة أو عند تجاهل التحذيرات الموجهة من عناصر الشرطة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)