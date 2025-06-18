اليابان ترفع تحذير السفر إلى إيران إلى أعلى مستوى

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، يوم الثلاثاء، رفع مستوى التحذير من السفر إلى إيران إلى المستوى الرابع، وهو الأعلى ضمن مقياس التحذيرات، داعية المواطنين اليابانيين إلى مغادرة البلاد على الفور، في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية.

وقال وزير الخارجية تاكيشي إيوايا خلال مؤتمر صحفي: ”الوضع يشهد توترًا متزايدًا“، مشددًا على أن الحكومة ستبذل كل ما في وسعها لحماية المواطنين اليابانيين المتواجدين هناك.

وفي مؤتمر صحفي منفصل، أوضح كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي أن الحكومة ”تدرس خيارات متعددة“ من أجل إجلاء الرعايا اليابانيين.

وبحسب مصادر حكومية، تعمل وزارة الخارجية على تأمين حافلات لنقل الراغبين في مغادرة إيران وإسرائيل برًا إلى دول مجاورة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)