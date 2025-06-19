ترامب ينتقد اليابان ويصفها بـ ”الصارمة“ في مفاوضات الرسوم الجمركية

أخبار اليابان

كندا - (جيجي برس)-- وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء اليابان بأنها ”طرف صارم“ في مفاوضات الرسوم الجمركية، لكنه أعرب في الوقت ذاته عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق، قائلاً: ”هناك فرصة“.

وجاء تصريح ترامب أثناء حديثه للصحفيين على متن طائرته في طريق عودته إلى واشنطن، عقب مشاركته في اليوم الأول من قمة مجموعة الدول السبع في كاناناسكيس بغرب كندا، والتي اختصر حضوره فيها بسبب التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

وعلى هامش القمة، أجرى ترامب محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، غير أن الجانبين لم ينجحا في التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية.

وكانت الحكومة اليابانية تأمل في إبرام اتفاق خلال هذا اللقاء، إلا أن الخلافات بين الطرفين، لا سيما بشأن الرسوم الأمريكية الإضافية المفروضة على واردات السيارات، حالت دون ذلك.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)