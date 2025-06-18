نيسان تكشف الستار عن جيل جديد من ليف الكهربائية... تصميم متطور ومستقبل واعد

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة نيسان موتور اليابانية، يوم الثلاثاء، أنها تعتزم طرح الجيل الثالث من سيارتها الكهربائية ”ليف“ في السوق المحلية قبل نهاية العام، في محاولة لإنعاش مبيعاتها في ظل التباطؤ الذي تشهده سوق السيارات الكهربائية عالميًا.

ويتميز الطراز الجديد بمدى يصل إلى نحو 600 كيلومتر بالشحنة الواحدة، أي أكثر بنسبة 50% تقريبًا من الجيل السابق، ما يُعد قفزة كبيرة في كفاءة البطارية والأداء. كما يتيح الشحن السريع لمدة 15 دقيقة قطع مسافة تزيد عن 250 كيلومترًا، وهو ما يعزز من مرونة استخدام السيارة في الرحلات اليومية والمسافات الطويلة.

وأكدت نيسان أن السيارة ستُطرح في الولايات المتحدة خلال الخريف المقبل، على أن تصل إلى الأسواق الأوروبية في ربيع عام 2026، بينما لم تُعلن الشركة بعد عن السعر الرسمي للطراز الجديد.

منذ إطلاقها عام 2010، باتت ”ليف“ واحدة من أكثر السيارات الكهربائية مبيعًا حول العالم، محققة مبيعات تراكمية تجاوزت 700 ألف وحدة. ومع ذلك، تواجه نيسان تحديات متزايدة في السوق، على خلفية تراجع الطلب على السيارات الكهربائية في أمريكا الشمالية وتأخر إطلاق عدد من طرازاتها الهجينة الجديدة.

وتسعى الشركة من خلال تجديد ”ليف“، والتي تُعد الركيزة الأساسية في محفظتها الكهربائية، إلى تعزيز مكانتها في السوق العالمية واستعادة الزخم في قطاع السيارات النظيفة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)