هوندا تنجح في أول اختبار إطلاق وهبوط لصاروخ قابل لإعادة الاستخدام في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة هوندا موتور اليابانية، يوم الثلاثاء، عن نجاحها في إجراء أول تجربة إطلاق وهبوط لصاروخ تجريبي قابل لإعادة الاستخدام، طورته إحدى شركاتها التابعة، وذلك في إنجاز يُعد الأول من نوعه لشركة من القطاع الخاص في اليابان. وقد بلغ الصاروخ، الذي يبلغ طوله 6.3 أمتار، ارتفاعًا قدره نحو 300 مترًا قبل أن يهبط بنجاح، في تجربة أُجريت داخل منشأة خاصة في بلدة تايكي بمحافظة هوكايدو، الواقعة في أقصى شمال البلاد.

وتسعى هوندا إلى تطوير صاروخ فضائي بحلول عام 2029 قادر على تنفيذ رحلات دون مدارية، في إطار جهودها لتوسيع أنشطتها نحو الفضاء وسط تزايد عالمي في الطلب على أنظمة مراقبة الأرض والاتصالات داخل المركبات. ويأتي هذا الإنجاز في وقت يعاني فيه السوق من نقص في الصواريخ القادرة على حمل الأقمار الصناعية إلى المدار، ما يفتح المجال أمام شركات التكنولوجيا لتقديم حلول مبتكرة ومستدامة.

ويُعد الصاروخ الذي اختبرته هوندا جزءًا من مشروع أوسع للشركة يهدف إلى خفض تكاليف الإطلاق الفضائي من خلال تقنيات إعادة الاستخدام، على غرار النماذج التي تتبناها شركات عالمية مثل سبيس إكس.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)