رئيس الوزراء الياباني يتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا

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كندا - (جيجي برس)-- أكد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال لقائهما يوم الثلاثاء في غرب كندا، عزم طوكيو على مواصلة دعمها لأوكرانيا وسط الحرب الدائرة هناك. جاء الاجتماع، الذي عُقد على هامش قمة مجموعة الدول السبع الكبرى في كاناناسكيس واستغرق ثلاثين دقيقة، بمثابة أول لقاء مباشر بين الزعيمين.

وخلال المحادثات، شدد إيشيبا على أهمية التوصل إلى سلام عادل ودائم في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، مؤكداً التزام اليابان بالعمل جنبًا إلى جنب مع دول مجموعة السبع لتحقيق هذا الهدف. وضمن الجهود العملية لدعم أوكرانيا، طرح إيشيبا خطة لعقد اجتماع دولي في 22 أكتوبر/ تشرين الأول بشأن إزالة الألغام الأرضية، وهي إحدى المشكلات التي تهدد حياة المدنيين وتعرقل إعادة الإعمار.

من جانبه، أعرب زيلينسكي عن امتنانه للمساعدات اليابانية، وقدم شرحًا مفصلًا حول الوضع الحالي للحرب، وذلك خلال مشاركته في القمة كضيف، في ظل مساعي المجتمع الدولي لتنسيق الجهود من أجل دعم كييف ومواجهة تداعيات الصراع مع موسكو.

واتفق الزعيمان على العمل معا بشكل وثيق للتعامل مع الغزو الروسي لأوكرانيا وتعزيز العلاقات بين اليابان وأوكرانيا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)