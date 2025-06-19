اليابان تُقرّ مشروع قانون لحظر إعلانات الكازينوهات الإلكترونية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أقرّ البرلمان الياباني، يوم الأربعاء، مشروع قانون يهدف بالأساس إلى حظر الإعلانات والمعلومات التي تجذب الناس إلى مواقع الكازينوهات الإلكترونية.

في جلسة عامة، وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون لمراجعة قانون مكافحة إدمان القمار، وذلك بعد إقراره في مجلس النواب، مطلع هذا الشهر.

كما يدعو مشروع القانون الحكومات المركزية والمحلية إلى اتخاذ خطوات لتوعية الجمهور بشكل صحيح بأن المقامرة عبر الكازينوهات الإلكترونية غير قانونية.

سيتم إصدار القانون المعدّل بنهاية هذا الشهر، وسيدخل حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من إصداره.

ينص القانون المعدّل على أن فتح وتشغيل مواقع وتطبيقات الكازينوهات الإلكترونية في اليابان أمر غير قانوني.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)